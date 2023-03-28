وفد من إقليم كردستان العراق يزور بغداد لمواصلة المباحثات بشأن النفط

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن وفدا منها برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، يزور بغداد لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة الإقليم، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، إن وفد حكومة إقليم كردستان سيناقش مع المسئولين العراقيين، قضية النفط وسيواصل المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، حيث من المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر"، "بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الإقليم يعود إلى بغداد اليوم".

وكان رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، أعلن قبل أيام أنه سيتم إرسال وفد حكومي إلى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية الموقعة في عام 1973.

وألزم قرار المحكمة السلطات التركية على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وكان نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اجتمع، أول أمس الأحد، مع وفد إقليم كردستان برئاسة كمال محمد وزير الثروات الطبيعية وكالة لبحث آلية تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية بعد قرار المحكمة الدولية.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان قد اعتبرت "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق العلاقات مع حكومة بغداد".