مراجع رسالة الإمام يعلق على اتهامات الشاعر السوري حذيفه العرجي: خطأ لا يغتفر

"عن فضيحة الإمام" كان هذا العنوان الذي اختاره دكتور أحمد عمار، المراجع والمدقق اللغوي لمسلسل "رسالة الإمام" ليعلق على الاتهامات التي وجهها الشاعر السوري حذيفة العرجي، بنسب أبياته الشعرية للإمام الشافعي.

وكتب عمار عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بخصوص ما انتشر مؤخرا عن ورود بيتين على لسان شخصية الإمام في الحلقة الأولى للشاعر السوري حذيفة العرجي (إن ثبت أنهما له)، فأقول إن هذا خطأ لا يغتفر حقيقة، ولا يمكن الدفاع عنه بأي صورة من الصور، وإلا اعتبر ذلك مشاركة في الخطأ مرة جديدة".

وتابع: "الخطأ في الحالة العادية ليس خطأ المدقق اللغوي، فدور المدقق اللغوي هو ضبط النص الفصيح بنية وإعرابا، وهو ما يحدث بالفعل، وليس من دوره البحث عن مرجع هذا النص، فهناك من هو مسئول عن ذلك".

وواصل: "لماذا قلت (في الحالة العادية)؟ في حالتنا هذه كان يجب علي أنا الالتفات إلى الكسر العروضي الموجود في مطلع البيت الأول، فتقف قرون الاستشعار لتطلب البحث عن أصل البيتين، ولكن ما حدث أني وراء انشغالي بضبط النص لم ألتفت إلى ذلك".

وأكمل: "لهذا وبكل وضوح: أعتذر عن هذا الخطأ الكبير بقدر كبره، رغم أني لست المسئول (الأول على الأقل) عنه".

وفيما يتعلق باتهام البعض لصناع المسلسل الديني باستخدام اللغة العامية، قال عمار، إنه في هذا الخصوص "استخدام العامية في حديث الشخصيات القبطية في العمل، فهذه رؤية درامية فضلت استخدام العامية بديلا للقبطية التي كان يستخدمها القبط في هذا التوقيت. هي رؤية درامية فنية لا علاقة لمصحح أو مدقق بها".

واستطرد: "كما أشار البعض إلى وقوع بعض الممثلين في هنات بسيطة أثناء الحديث بالفصحى، وهنا أقول لهم: هل تدركون وقع هذا على سمع من دقق الحوار بنية وإعرابا؟ إن هذا يصيب قلبه قبل أذنه، ولكن عزاؤنا أن هذا لم يكن بالصورة التي أوردها البعض، وأنه ما من عمل إنساني كامل".

واختتم منشوره، بقوله: "أخيرا: رسالة الإمام عمل فني يمكنكم مشاهدته والحكم عليه، أو حتى العزوف عنه. وأجمل ما في رسالة الإمام سموه وسمو خلقه وفكره وأدبه فأرجو أن يصل ذلك إلينا".

جدير بالذكر أن مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، سيناريو وإشراف على الكتابة محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.