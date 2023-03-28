طالبان تعتقل ناشطا يناضل من أجل تعليم الفتيات في أفغانستان

قالت البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إن قوات طالبان اعتقلت ناشطا شابا يناضل من أجل تعليم الفتيات في أفغانستان.

ويذكر أن الناشط الأفغاني، مطيع الله ويسا، هو رئيس "بين باث"، وهي منظمة معنية بالدفاع عن الحق في التعليم في الدولة التي مزقتها الحرب منذ عام 2009. وتم اعتقاله أمس الاثنين، في كابول.

ومن جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، في بيان لها، إنها "تدعو السلطات الفعلية إلى توضيح مكان وجوده وأسباب اعتقاله وضمان حصوله على تمثيل قانوني والاتصال بأسرته".

وزعم الناشط -30 عاما- وهو من قندهار، مسقط رأس طالبان، أنه أقام مدارس سرية للفتيات، ووفر التعليم للآلاف بمساعدة شبكة ضخمة من المتطوعين.

وكان ويسا ينشر مقاطع فيديو قصيرة من حملاته التي سافر فيها من مناطق نائية في البلاد لتعزيز الوعي العام بأهمية التعليم للأفراد في المجتمعات التقليدية.

ولم تعلق السلطات بعد على اعتقال ويسا، أو السبب وراء ذلك.