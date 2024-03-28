تصدر الفنان محمد إمام ومسلسل "كوبرا" تريند موقع إكس – تويتر سابقا – في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى أمس الأربعاء على قناة MBC مصر، حيث جاء هاشتاج محمد إمام وهاشتاج كوبرا في عدد من الدول العربية منها السعودية، الامارات، قطر، لبنان، الأردن، الكويت، العراق، تونس والمغرب.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الحمد لله.. تريند أول وثاني في كل الدول العربية".

وشهدت الحلقة الأولى خروج كوبرا الذي يجسده محمد إمام، من السجن بعد قضاء عقوبة 3 سنوات بسبب عمل ارج على القانون مع شيخون الذى يجسد دوره مجدى كامل، وبمجرد خروجه يذهب إلى شيخون لانهاء حساب قديم بينهما.

وكشفت الحلقة الأولى أيضاً عن عائلة كوبرا الذين يعيشون حياة بسيطة في حارة شعبية، حيث الأم صفاء الطوخى، وشقيقه سماح (دنيا ماهر) المتزوجة من فتحى (أحمد فتحى) وشقيقته الثانية منال (ألحان المهدى) وتعمل مُدرسة، أما شقيقه عبد الرحمن (معتز هشام) فقد ترك الكلية وفتح نصبة شاى في المنطقة ويعمل ديلر مخدرات.

مسلسل "كوبرا" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وبطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، والحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث، حول علي صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" الذي يخرج من السجن طامحاً لأن يبدأ حياة جديدة بعيداً عن المشاكل، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته وتدفعه الظروف للتنقل بين عده مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملاً في إثبات براءته.