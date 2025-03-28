 القيود على استخدام المتحولين للمراحيض تدخل حيز التنفيذ في مونتانا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيود على استخدام المتحولين للمراحيض تدخل حيز التنفيذ في مونتانا


نشر في: الجمعة 28 مارس 2025 - 7:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2025 - 7:32 ص

لم يعد بإمكان الأشخاص المتحولين جنسيا في ولاية مونتانا الأمريكية استخدام المراحيض في الأماكن العامة إذا كانت غير متوافقة مع جنسهم عند الولادة بعدما صادق الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي على القيود الجديدة لتصبح قانونا اليوم الخميس.

ويتطلب القانون أن توفر المباني العامة، بما في ذلك مبنى برلمان الولاية والمدارس وأماكن الاحتجاز والسجون والمكتبات وملاجئ المعرضين للعنف المنزلي المدعومة من الولاية، مساحات منفصلة لمراحيض كل من الرجال والنساء.

ويعرف القانون الجنس بناء على كوروموسومات الشخص وأعضائه التناسلية، حتى عندما حكم محكمة إقليمية في وقت سابق من العام الجاري أن هذا التعريفات غير دستورية. 

وأعلن القانون الجديد أيضا أن هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى، ما يخالف حكم قاض صدر العام الماضي وألغى نفس التعريف.


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