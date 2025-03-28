أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ129، متضمناً أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس 2025.

وشملت النشرة مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة.

الأحد 23 مارس

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركتها في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء.

الاثنين 24 مارس

أعلنت الدكتورة منال عوض عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وذلك في 16 محافظة، وبدء العمل بها ضمن منظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.

وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن السنة المالية 2023/2024، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية، والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، فضلاً عن تعزيز قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.

الثلاثاء 25 مارس

عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة محافظي الفيوم والإسكندرية والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء وأسوان، ونواب محافظي مطروح والأقصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد طارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة.

الأربعاء 26 مارس

بعثت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

كما شاركت الوزيرة في الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية خلال إجازة عيد الفطر، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية.

الخميس 27 مارس

وجهت الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع ضمان توفير الخدمات اليومية للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم، ومنع أي أحداث قد تعكر صفو احتفالاتهم بالعيد.

كما طالبت الوزيرة المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في كل محافظة، وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة المستجدات خلال إجازة العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية، وكل الجهات المعنية والخدمية داخل كل محافظة.