البعثة الأممية للدعم في ليبيا: كوبيش يبحث تطورات الملف الليبي مع مسؤولين أوروبيين

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينجا، عقدا اجتماعاً بعدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.

وأضافت البعثة - في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم /الثلاثاء/ - أن المشاركين أكدوا أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، والإسراع في سحب القوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة منها القرارين رقم 2570 (2021) و2571 (2021) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن مؤخراً.

وناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.