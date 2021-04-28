استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إلغاء أولوية التطعيم

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لخطط إلغاء ترتيب الأولويات في حملة التطعيم في يونيو المقبل.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأين أن 72% من الألمان أيدوا ذلك، بينما رفض ذلك "إلى حد ما" أو "كليا" 13% فقط. ولم تحدد 15% موقفها من الأمر.



شارك في الاستطلاع، الذي أجري أمس الثلاثاء، 1449 شخصا في سن 18 عاما.



وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل أول أمس الاثنين بعد مشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن التطعيم ضد كورونا سيكون متاحا للجميع في ألمانيا بحلول يونيو على أقصى تقدير - أي دون الالتزام بترتيب ثابت للفئات ذات الأولوية في الحصول على التطعيم.



وبحسب تصريحات ميركل، فإن هذا لا يعني أنه يمكن تطعيم الجميع على الفور. ومع ذلك، يمكن للجميع محاولة الحصول على موعد للتطعيم.



ولا يزال التاريخ المحدد لذلك غير واضح وربما يعتمد أيضا على مدى التزام الشركات بتوريد اللقاحات.