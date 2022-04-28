موالون لروسيا في أوكرانيا يستخدمون الروبل بداية من 1 مايو

قال مسؤول من لجنة موالية لروسيا تطلق على نفسها الإدرة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون لوكالة الإعلام الروسية، إن المنطقة في جنوب أوكرانيا ستبدأ استخدام الروبل الروسي بداية من 1 مايو المقبل.

وذكرت الوكالة أن المسؤول في اللجنة كيريل سترموسوف، أوضح أن التحول إلى الروبل الروسي سيستغرق ما يصل إلى 4 أشهر، وسيستخدم جنباً إلى جنب مع العملة الأوكرانية، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت روسيا، الثلاثاء الماضي، إنها "سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية حيث تشمل جزءاً من الطريق البري بين شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في الشرق".

وتقول السلطات المحلية في أوكرانيا، إن روسيا عينت رئيس بلدية في مدينة خيرسون وسيطرت على المقرات المحلية، لتكون بذلك أول مركز حضري كبير يسيطر عليه الروس منذ غزو أوكرانيا.