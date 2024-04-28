محافظ بورسعيد يبحث مع وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقطاع الأمن السيبراني، والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام؛ لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجامعة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، في بداية اللقاء، بوفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا حرصه على تحقيق التعاون المثمر مع الجهاز بما يسهم في الاستفادة من الخبرات العملية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عدة مجالات وأهمها المجالات الرقمية، وتأثير مجالات حماية المعلومات على المنظومة التعليمية وعلى رأسها الطلاب والعاملين الإداريين، وأهمية تزويد العاملين في المؤسسات التعليمية بكل المهارات التي تمكنهم من الحفاظ على استخداماتهم التقنية سواء نظم وشبكات الجامعة من جهة، أو أدوات تعلم الطلاب من جهة أخرى.

من جانبه وجه وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشكر لمحافظ بورسعيد، معربين عن سعادتهم للتعاون مع المحافظة والجامعة، مشيدين بما شهدته بورسعيد من تطور غير مسبوق في مختلف القطاعات، وتحديدًا تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتأثيراتها على مختلف المجالات وعلى رأسها التعليم.