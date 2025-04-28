حماس: عدوان الاحتلال المتصاعد بالضفة محاولة يائسة لتقويض المقاومة وكسر إرادة حاضنتها الشعبية

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عبد الرحمن شديد، إن الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال في الضفة الغربية من عدوان متواصل على جنين وطولكرم، وهدم المنازل والمنشآت في الخليل والقدس وعموم الضفة الغربية، ما هي إلا محاولة يائسة لتقويض مقاومة شعب فلسطين وكسر إرادة حاضنته الشعبية.

وذكر في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للحركة عبر تطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «هدم المنازل في الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم، هو جزء من سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتهديد استقرارهم وتعجيل مخطط الضم والتهجير».

وشدد على أن الاحتلال لن يفلح في تهجير الشعب الفلسطيني أو القضاء على إرادته، وأن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب عن مواصلة مقاومته حتّى تحرير الأرض كافة من الغزاة.

ودعا شديد الشعب الفلسطيني ومقاومته لتصعيد المواجهة والمقاومة والانتفاض في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل الميادين بالضفة الغربية.