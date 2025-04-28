حزب الله: أولويات تحقيق نهضة لبنان هي وقف عدوان إسرائيل والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاثنين، إن أهم الأولويات التي يجب أن تتوفر لنهضة لبنان هي وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى.

وشدد قاسم في كلمة له مساء اليوم على أن "لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه ولن نتخلى عن قوتنا وقوة لبنان وقوة الجيش اللبناني وقوة الدولة اللبنانية"، مضيفاً " هذا الشعب لا يمكن أن يهزم وسينتصر دائماً".

وأكد الأمين العام لحزب الله أنه "لا يمكن للبنان أن ينهض ولا يزال الاحتلال يقصف مناطق مختلفة من بلدنا".

وأضاف "هناك اتفاق لوقف إطلاق النار التزمنا كمقاومة إسلامية وكمقاومة من أطراف أخرى بكل مندرجاته ومكّنا الدولة أن تنشر الجيش جنوب الليطاني ولم يرتكب لبنان أي خرق أو تجاوز، نفذنا الاتفاق منذ 5 أشهر من دون أي ثغرة أو خرق أو تجاوز وهذا ما تشهد به دول العالم، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3 آلاف مرة".

وأشار إلى أن " أمريكا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي ذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات لأن لها أهدافا".

وأضاف "البارحة تعرضت الضاحية الجنوبية لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر والهدف منه الضغط السياسي ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أمريكية وفق كلام العدو"، واصفا موقف رئيس لبنان جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أمس بأنه "موقف جيد".

وأشار قاسم إلى أن "بعض المسؤولين يقول للمبعوثين إننا حاضرون لحصر السلاح في وقت لم يطبق الطرف الآخر ما عليه"، مؤكدا أن "إسرائيل تريد السيطرة على لبنان وتريد بناء مستوطنات فيه وتريد إضعافه، ومن لا يؤمن بذلك فليفسر لنا لماذا بقيت إسرائيل 18 عاما ولم تخرج إلا بالمقاومة؟".

وأكد أن "الدولة مسؤولة عن الضغط على أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول. وعلى الدولة أن تتحرك بشكل فاعل وأن تستدعي دول الخماسية وأن ترفع شكاوى لمجلس الأمن وتستدعي السفيرة الأمريكية التي تنحاز لإسرائيل وأن تتحرك بشكل أوسع دبلوماسيا".

وقال الأمين العام لحزب الله "نحن في وقت الصعوبة وقفنا وأوقفنا العدو عند حده واضطر للذهاب لوقف اطلاق النار. ولبنان يجب أن يكون قويًا وسيبقى قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه، ولا يفكر أحد أن يعمل على أن نكون ضعفاء ولن نعود إلى ما قبل أربعين سنة".

وأشار إلى أن "الحكومة تأخرت كثيرا في إعادة الإعمار رغم أن هذا واجبها"، لافتا إلى أنه "إذا عملت الدولة بالتعاون مع كل الأطراف على قاعدة الكرامة والقوة ننجز نهضة البلد".

ورأى قاسم أن "عدم الاعمار يعني إفقار الناس يعني التمييز في المواطنة يعني أنكم تستهدفون مكونًا أساسيًا في داخل البلد ويعني أنكم تعرقلون الاقتصاد والتنمية الاجتماعية".

وأضاف " البلد لا يستقر إلا بكل أبنائه ولا ينهض إلا إذا تعاونا جميعًا نحن نمد اليد ونتمنى منكم التعاون"، قائلا "إذا عملت الدولة بالتعاون مع كل الأطراف على قاعدة الكرامة والقوة ننجز نهضة البلد".

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى " إقبال كثيف على الانتخابات البلدية والاختيارية".

وقال " يجب أن نساهم في إصلاح وتحديث إدارة البلديات والأجهزة والمؤسسات الخدماتية والإنمائية التابعة لها. يجب أن نساهم في تقديم تجربة رائدة في الإدارة تشكل نموذجا في الاستفادة من الكفاءة والاستقامة والمصداقية".