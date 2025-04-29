 خالد القماش: زيزو أخطأ في الانتقال للأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد القماش: زيزو أخطأ في الانتقال للأهلي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:51 م

أعرب خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق ، عن حزنه بعد هزيمة الدراويش أمام زد بالمباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

قال خالد القماش، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" خسارة الإسماعيلي أمام زد فى الدوري مؤلمة ، والفريق الحالي يعانى بشكل كبير، وضعيف دفاعيا ".

أضاف:" النادي الإسماعيلي يحتاج إلى فريق كامل من أجل  العودة من جديد، والإدارة تسعى بشتى الطرق لحل المشاكل الحالية".

تابع:" قرارانسحاب الأهلي من مباراة الزمالك قرار خاطئ، وبيراميدز أقوى فريق فى الدوري المصري حاليا ، ويمتلك أفضل لاعبين فى الدوري المصري فى كل المراكز".

أتم خالد القماش:" أحمد مصطفي زيزو أخطأ بالإنتقال للنادى الأهلي".


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