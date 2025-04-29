خالد القماش: زيزو أخطأ في الانتقال للأهلي

أعرب خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق ، عن حزنه بعد هزيمة الدراويش أمام زد بالمباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.
قال خالد القماش، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" خسارة الإسماعيلي أمام زد فى الدوري مؤلمة ، والفريق الحالي يعانى بشكل كبير، وضعيف دفاعيا ".
أضاف:" النادي الإسماعيلي يحتاج إلى فريق كامل من أجل العودة من جديد، والإدارة تسعى بشتى الطرق لحل المشاكل الحالية".
تابع:" قرارانسحاب الأهلي من مباراة الزمالك قرار خاطئ، وبيراميدز أقوى فريق فى الدوري المصري حاليا ، ويمتلك أفضل لاعبين فى الدوري المصري فى كل المراكز".
أتم خالد القماش:" أحمد مصطفي زيزو أخطأ بالإنتقال للنادى الأهلي".