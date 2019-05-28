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سوريا: تنظيمات إرهابية تعتدي بقذائف صاروخية على ريف حماة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 5:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 5:08 م

اعتدت تنظيمات إرهابية، الثلاثاء، بقذائف صاروخية على ريف حماة الشمالي، وذلك في إطار مواصلتها لخرق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن إرهابيين ينتشرون في قرى وبلدات أقصى الريف الشمالي لحماة اعتدوا بـ 3 قذائف صاروخية على بلدة قمحانة إلى الشمال من مدينة حماة ، مما تسبب بأضرار مادية.

وتنتشر معظم التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

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