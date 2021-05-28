إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان جنوب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وكان المستوطنون قد حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، وفي الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين "كرفانا" تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.

وفي سياق آخر، أدى آلاف المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بواباته.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عزام الخطيب - وفقا لـ "وفا" - إن 40 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة مناطق.