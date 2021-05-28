أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عزام الخطيب، وفقا للتليفزيون الفلسطيني، إن "40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة مناطق"، مضيفا أن سلطات الاحتلال نشرت حواجزها الشرطية على المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت عددا منهم من الوصول إلى باحات الأقصى والصلاة فيه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسل التليفزيون الفلسطيني، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها، ولم يبلغ عن إصابات.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح وفي كافة أحياء القدس المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين "شرق قلقيلية".

وأفاد الناشط مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير غسان عبد الوهاب زغيبي من جنين إلى الاعتقال الإداري، وأفاد ذوو الأسير زغيبي بأن الاحتلال حوّل نجلها للاعتقال الإدراي لمدة أربعة شهور، ويقبع في سجن مجدو، كما أن الأسير زغيبي أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري وأحكام متفاوتة.