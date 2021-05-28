استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.



وذكرت المصادر أن شابا قتل متأثرا بإصابته بعيار ناري في صدره خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 22 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة من بينها 10 إصابات بالرصاص والبقية بحالات اختناق.



وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على قمة جبل صبيح من أراضي بيتا المهدد بالاستيطان، ونظموا مسيرة رافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.



واندلعت مواجهات متفرقة في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي بعد أداء صلاة الجمعة ما أدى إلى عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق.



وبهذا الصدد، أصيب 10 فلسطينيين جراء هجوم من مستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأهالي في قرية نعلين غرب رام الله بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



وذكرت الوكالة أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المواطنين في منطقة جبل العالم المهدد بالاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية واعتدت عليهم بالحجارة والعصي".