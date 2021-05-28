وزير الإنتاج الحربي يوجه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة بمعرض EDEX 2021

وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقباله "كانج إيوان هو" وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية والوفد المرافق، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور سفير دولة كوريا الجنوبية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

كما بحث الوزير مرسي مع وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية ، محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتي تشهد تطورًا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن .. مشيرا إلى أنه تم مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني .