الخارجية العراقية: لا إشراف دوليا على الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح الصحاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه لا إشراف دوليا على الانتخابات، بل هناك رقابة من فريق تابع للأمم المتحدة، ولمرة واحدة وبطلب من الحكومة العراقية، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق، أمس الخميس، بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في العراق في شهر أكتوبر القادم.

من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مداهمة 3 أوكار للإرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته لقناة السومرية نيوز: "أنه بتعاون استخباري ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وقيادة الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبتنسيق استخباري كبير مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك داهمت قوة مشتركة من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، وقوة من فوج مغاوير الفرقة، وقوة من الشرطة الاتحادية ثلاثة أوكار للإرهابيين في وادي الشاي بالقرب من قرية البو فشكة بكركوك تستخدمها العصابات الإرهابية ملاذات آمنة ومنطلقاً لعملياتها، الإجرامية"، مضيفا أن القوة ضبطت بداخل هذه الأوكار حزاما ناسفا وعددا من العبوات الناسفة.