 مجلس حقوق الإنسان الأممي ينتقد إسرائيل وحماس - بوابة الشروق
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مجلس حقوق الإنسان الأممي ينتقد إسرائيل وحماس

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 2:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 2:21 ص

وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل وحماس.

وقرر أعضاء المجلس فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

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