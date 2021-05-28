مجلس حقوق الإنسان الأممي ينتقد إسرائيل وحماس

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وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل وحماس.
وقرر أعضاء المجلس فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.