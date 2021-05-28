مبعوث صيني: حل الدولتين الطريق الوحيد للمضي قدما في الشرق الأوسط

دعا مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشأن قضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، إلى حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تمضي الأطراف المعنية قدما في "حل الدولتين".

وقال جيون، في مقال باسمه تحت عنوان "'حل الدولتين الطريق الوحيد للمضي قدما في الشرق الأوسط"، تم نشره في صحيفة "تشاينا ديلي جلوبال" اليوم الجمعة: "بينما يعيد التاريخ نفسه بطريقة أليمة ويطلق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المتأصل صافرات إنذار في أنحاء العالم مرة أخرى، فإن المجتمع الدولي ملتزم بحماية السلام ووقف الدائرة الأليمة من العنف في الشرق الأوسط".

وأضاف جيون أنه لتخفيف حدة الصراع، يجب حل الأزمة الإنسانية في المنطقة، ورفع الحصار المفروض على غزة، واحترام الوضع التاريخي الراهن للمواقع المقدسة في القدس، مع إرسال المجتمع الدولي مساعدة إنسانية إلى الشعب الفلسطيني ودعمه في جهود إعادة البناء.

وتابع أن استئناف الحوار بين فلسطين وإسرائيل هو الخطوة الأولى في تحقيق السلام، وأنه يتعين أن تتبنى الأطراف ذات الصلة في المجتمع الدولي موقفا محايدا، وأن تسهل الحوار بين الجانبين، كما يتعين أن يلعب مجلس الأمن الدولي دوره ويتحمل مسؤوليته لدعم محادثات السلام وبناء الثقة بين الجانبين.

وأشار جيون إلى أن الصين تدعم دول الشرق الأوسط والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، في لعب دور أكثر فاعلية وتحقيق تضافر أقوى لنزع فتيل النزاعات.

كما تدعم الصين بحزم "حل الدولتين" لتحقيق السلام والتعامل مع جوهر الصراع، معتبرا أن المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية انحرفت عن المسار الصحيح الخاص بـ"حل الدولتين" خلال السنوات الأخيرة، وبهذا فشلت المحادثات في منع إراقة الدماء أو إيقاف تصعيد النزاعات.

وأكد جيون أنه يمكن حل الصراع فقط على المدى الطويل بناء على "حل الدولتين"، وأن الصين تدعم بثبات التعايش السلمي بين الجانبين في ضوء "حل الدولتين"، لافتا إلى أن الصين ستقدم مساعدة إنسانية طارئة للفلسطينيين وستتبرع بأموال ولقاحات "كوفيد-19" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما ستواصل دفع مجلس الأمن لمراجعة القضية الفلسطينية وإعادة تأكيد "حل الدولتين"، وسترسل دعوة لصناع السلام من فلسطين وإسرائيل لعقد محادثات في الصين.