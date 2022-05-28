رئيس المكسيك يستبعد المشاركة في قمة الأمريكتين

على الرغم من جهود الولايات المتحدة الكبيرة لممارسة الضغوط على المكسيك لحضور قمة الأمريكتين المرتقبة، أكد الرئيس المكسيكي بصورة تتسم بالإصرار، الجمعة، أنه لن يحضر قمة إقليمية الشهر المقبل في لوس أنجلوس؛ بسبب رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة ثلاثة من الحكومات اليسارية.

وتعد المكسيك أهم شريك من أمريكا اللاتينية في القمة المرتقبة للأمريكتين، التي يقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إنها ستشمل تركيزًا خاصا على الهجرة، وتبدأ القمة في 6 يونيو.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال الرئيس المكسيكي آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه لا يزال ينتظر ردا من الرئيس جو بايدن أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مطالبته بدعوة جميع الدول في نصف الكرة الغربي.

ولكل دولة مضيفة للقمة، التي تعقد كل ثلاث أو أربع سنوات، حرية التصرف في وضع قائمة الضيوف، ويتم بشكل روتيني إدراج معظم الدول إن لم يكن جميعها.

وهذه هي المرة الأولى للقمة التي تعقد في الولايات المتحدة منذ جلستها الافتتاحية في ميامي عام 1994.

وأوضح مسؤولو الإدارة الأمريكية أنهم لن يدعوا فنزويلا أو نيكاراجوا للقمة، نظرا إلى أن القيادات الاستبدادية لهاتين الدولتين لا يمثلان النموذج الديمقراطي الذي تسعى واشنطن وآخرون في المنطقة للترويج له.