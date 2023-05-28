استطلاع: ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي خلال الأسبوع الماضي

أظهرت نتائج استطلاع، اليوم الأحد، ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأسبوع الماضي، لتقترب من 45%.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه وفقا لهيئة رنسيرش البحثية فإن شعبية يون ارتفعت بواقع 2ر3 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر44%.



وشمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بتكليف من شبكة "سي بي اس"، 1013 شخصا من الأربعاء حتى الجمعة الماضيين.



وأظهر نفس الاستطلاع ارتفاع الدعم لحزب سلطة الشعب الحاكم بواقع 7ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 6ر41%، في حين ارتفع الدعم للحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 1ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 3ر43%.