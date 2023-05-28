 استطلاع: ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي خلال الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 10:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

استطلاع: ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي خلال الأسبوع الماضي

د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 9:29 ص
أظهرت نتائج استطلاع، اليوم الأحد، ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأسبوع الماضي، لتقترب من 45%.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه وفقا لهيئة رنسيرش البحثية فإن شعبية يون ارتفعت بواقع 2ر3 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر44%.

وشمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه  بتكليف من شبكة "سي بي اس"، 1013 شخصا من الأربعاء حتى الجمعة الماضيين.

وأظهر نفس الاستطلاع ارتفاع الدعم لحزب سلطة الشعب الحاكم بواقع 7ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 6ر41%، في حين ارتفع الدعم للحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 1ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 3ر43%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك