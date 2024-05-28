حماس: محاولات الاحتلال تبرير مجازره برفح باستهداف مقاومين حجج سخيفة لن يصدقها العالم

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إنه بات واضحًا أمام العالم أنَّ قرار الاحتلال هو القتل المباشر والمتعمَّد لأكبر عدد من المدنيين في مدينة رفح وكل قطاع غزّة.

وأضاف في بيان لحركة حماس: «حالة من الهيجان والتعطّش للدماء والقتل والانتقام أصيب بها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجيشه بسبب الهزائم والخسائر التي تلاحقهم على أيدي أبطال المقاومة وبسبب العزلة الدولية وحالة السخط العالمي المتنامي ضد الكيان النازي».

وأشار إلى أن النساء والأطفال والشيوخ هم الأهداف المباشرة لجيش الاحتلال ولصواريخه الأمريكية الذي يدّعي أنّها دقيقة الدقة، بحسب تعبيره.

وشدد على أن محاولات الاحتلال تبرير مجازره في رفح باستهداف مقاومين، هي حججٌ سخيفة لن يصدقها العالم، متابعا: «أغلب الضحايا هم مدنيون نازحون في خيامهم، ولا وجود لمسلّحين بين النازحين في الخيام».

وأشار إلى أن الاحتلال يظن أنَّه يخدع العالم، بزعمه الباطل أنَّه لم يقصد قتل وحرق الأطفال والنساء، وادّعائه بالتحقيق في جرائمه، متابعا: «نقول للاحتلال لا أحد في العالم بات يصدّق أكاذيبكم، ولا أحد ينتظر منكم نتائج تحقيقات كاذبة».

وختم قائلا: «إنْ ظنَّ نتنياهو وجيشه أنّهم بتصعيد مجازرهم وإرهابهم يمكن أن يفلحوا في كسر إرادة شعبنا وتحقيق نصر مزعوم.. فهم واهمون واهمون.. فهذه الدّماء الزكيّة والتضحيات العظيمة لشعبنا ستُذكي روح الصمود والإرادة والمقاومة، وستزهر ثورة وبراكين غضبٍ ولهبٍ في وجه هذا الاحتلال النّازي، حتى رحيله عن أرضنا وزواله».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى 21 شهيدًا.

وشن طيران الاحتلال غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي برفح.

وتأتي هذه المجزرة، بعد أيام قليلة من عدوان مشابه في غربي رفح، استهدف خيامًا للنازحين، وخلف 45 شهيدًا وأكثر من 200 جريح.