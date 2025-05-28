مناقشة ديوان «كأنك ألف مش واحدة» في لقاء أدبي للثقافة بالفيوم

شهدت مكتبة الفيوم العامة، لقاء أدبيا لمناقشة ديوان شعر العامية "كأنك ألف مش واحدة" للفنان محمد عزت، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المنفذة في سياق خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحراك الأدبي بالمحافظات.

نفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وأداره القاص عويس معوض، بمشاركة الشاعر سعيد شحاتة، المخرج أحمد إسماعيل، والفنانين عزت زين وعهدي شاكر، وبحضور ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، د. ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس الشعب، ولفيف من أدباء ومثقفي الفيوم.

استهل "معوض" حديثه قائلا: جئنا لنحتفي بفنان من طراز خاص، بدأ مشواره الفني يعي أهمية الكلمة، واقترب من الشعراء الكبار أمثال فؤاد حداد وصلاح جاهين.

من ناحيته، تحدث المخرج أحمد إسماعيل عن الفنان المحتفى به قائلا: فنان يمتلك موهبة استثنائية تجمع بين ثلاثة عناصر شديدة الأهمية: التلحين، الغناء، والتمثيل المسرحي، وتحمل كلماته بالفعل روح الأصالة الحقيقية، وحب بالوطن والإحساس بالمواطنين البسطاء.

كما استعاد بعضا من ذكرياتهما مع الشاعر فؤاد حداد وأبرز أعمالهما المشتركة.

وأضاف أن الفنان محمد عزت برع في مجال الموسيقى الدرامية، واستلهم ألحانه من الألحان الشعبية، ليقدمها بصيغة عصرية تمزج بين التراث والمعاصرة.

أما عن الديوان فنجده يتفرد بنصوصه الشعرية التي تكاد تكون ترجمة موسيقية للكلمات، إذ تتسم بعض القصائد بطابع درامي واضح، وإيقاع مختلف ومميز.

وفي كلمته، استعاد الفنان عزت زين الذكريات التي جمعته بالفنان والشاعر محمد عزت، مشيرا إلى أنه فنان شامل يجيد التمثيل والغناء والتلحين، فضلا عن كونه فنانا تشكيليا.

وأضاف أنه شارك في الكثير من العروض المسرحية التي قدمت على مسارح الدولة ومسارح الثقافة الجماهيرية، ويشارك حاليا بألحانه المتميزة في مسرحية "سجن النسا".

وعن الديوان، أوضح الشاعر سعيد شحاتة، أن العنوان يفتح أبواب التخيل على مصرعيها أمام المتلقي، فالشاعر هنا يرى محبوبته "الوطن" كرمز شامل، لا كمجرد مفردة.

أما القصائد، فوصفها "شحاتة" بأنها تحمل موسيقى مستقاة من الذائقة الشعبية، مشيرا إلى أن "عزت" يكتب وفق فلسفة خاصة وحالة مزاجية معينة، مما يجعل أشعاره تلامس وجدان الإنسان البسيط.

وأكد أن الطابع الغنائي يهيمن على الديوان، فالكلمات جاءت متناغمة ومتجانسة، ورغم الحالة الوجدانية المتغيرة، فإن القارئ لا يشعر بتباعد الزمن الذي كتبت فيه النصوص.

وذكر أن الديوان يبدأ برباعيات كتبت عام 1987، وتوالت القصائد حتى قصيدة "اللي بنى مصر" التي كتبت عام 2021، ما جعل الديوان بمثابة بانوراما شعرية تسرد تاريخ مصر برؤية فنية تجمع بين المسرح الشعري، الأوبريت، والقصائد الغنائية التي تنبض بالأمل والانتماء للوطن وتحافظ بدورها على التراث الفني المصري.

واختتم حديثه موضحا أن فترة الألفينات كانت مرحلة التوهج الأكبر، كتب فيها "عزت" نحو 19 قصيدة وأغنية تتمرد على القوالب المتعارف عليها، مستعرضا بعض أعمال الديوان التي وظف الشاعر كلماتها بإبداع وشاعرية.

بدوره، تحدث الفنان عهدي شاكر عن محمد عزت الصديق والفنان، مشيدا بمثل هذه اللقاءات الأدبية المقامة للاحتفاء بالرموز الثقافية والفنية بالمحافظة، واختتم كلمته بتقديم أغنية "عمرك مراكب سايرة" من كلمات الشاعر المحتفى به.

وتواصلت فعاليات اللقاء المنفذ ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم، التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، بفتح باب المداخلات من قِبل الشعراء الحضور.

ومن ناحيته، قدم الفنان محمد عزت، الشكر والتقدير لهيئة قصور الثقافة ومن سعوا لهذا اللقاء، معربا عن سعادته البالغة بالإستماع إلى انطباعات المشاركين حول تجربته الإبداعية كشاعر.

واختتم حديثه مقدما باقة من الأغاني الطربية منها "أنا قلبي عصفورة"، "آه يانا يانا"، "كان عندي طاقية"، "فاضل دقيقة واحدة" من كلمات الراحل محمود جمعة، "فوق كتفك أغزل مواويلك"، و"في الجنة" لصلاح جاهين.

ديوان "كأنك ألف مش واحدة" صدر العام الماضي عن المجلس الأعلى للثقافة، ويضم 56 قصيدة مكتوبة بالعامية المصرية، تمزج بين القصائد ووطنيتها وانحيازها لقضايا التحرر مع استلهام وفهم موسيقي ولغوي للفلكلور المصري.