17 شهيدا في مجازر جديدة للاحتلال بغزة

استشهد 17 شخصا وأصيب آخرون بجروح، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها 14 شخصا بينهم أطفال ونساء.

ففي حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد 9 أفراد وإصابة 15 آخرين.

وأضافت أن 6 أشخاص آخرين استشهدوا في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية.

كما استشهد شخصان في قصف ونيران الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد شاب آخر بنيران طائرة بدون طيار "درون" للاحتلال في بلدة الفخاري شرق المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزّة.

واستشهد مساء أمس، ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء، فيما وصل مستشفى الصليب الأحمر برفح 46 مصابا، إثر قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار استهدف أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، غرب رفح.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون شخص في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر أمام المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54056 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123129 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.