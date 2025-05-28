غرق 7 سيدات إثر انقلاب قارب مهاجرين عند جزر الكناري الإسبانية

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أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية غرق 4 نساء و3 فتيات إثر انقلاب قارب صغير يقل مهاجرين أثناء وصوله إلى ميناء في إحدى جزر الكناري الإسبانية اليوم الأربعاء.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، التي عثرت على القارب على بعد حوالي 6 أميال (6ر9 كيلومتر) من الساحل، إن القارب انقلب بينما كان فريق الإنقاذ يباشر إجلاء القاصرين لدى وصوله إلى رصيف في جزيرة إيل هيرو.

وأوضحت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أن حركة الأشخاص على القارب تسببت في انقلابه، مما أدى إلى سقوط الركاب في الماء.

وأفادت خدمات الطوارئ في جزر الكناري أن أربع نساء وفتاة مراهقة وفتاتين صغيرتين لقين حتفهن في الحادث. وتم العثور على إحدى الفتيات بواسطة غواص إنقاذ.

وأضافت خدمات الطوارئ أن مروحية قامت بنقل طفلين آخرين، فتاة وفتى، إلى مستشفى محلي وهما في حالة خطيرة بعد أن كادا أن يغرقا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القارب الصغير يبدو أنه كان مكتظا بأكثر من 100 شخص. وقام رجال الإنقاذ الإسبان وأفراد الصليب الأحمر بانتشال الركاب من الماء.

وتقع جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وتعتبر منذ سنوات طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بالإبحار على متن زوارق صغيرة وقوارب مطاطية غير صالحة للرحلات الطويلة.