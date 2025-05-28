ناميبيا تحيي لأول مرة ذكرى الإبادة الجماعية في عهد الحكم الألماني

أحيت ناميبيا، اليوم الأربعاء، ذكرى الإبادة الجماعية لأول مرة، مستذكرة ضحايا الحكم الاستعماري الألماني في احتفال حضره الآلاف في حدائق مبنى البرلمان في ويندهوك.

ووقف المشاركون فى الاحتفال دقيقة صمت، مع تنظيم وقفة بالشموع إحياء للذكرى.

وأشارت رئيسة ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتواه إلى أن هذا اليوم هو يوم للذكرى والألم المشترك، وقالت في خطاب إلى الأمة: "لن ننسى أبدا الجروح العاطفية والنفسية والاقتصادية والثقافية التي خلفتها تلك الأحداث."

وكانت السلطات الاستعمارية الألمانية قد أمرت، قبل أكثر من مئة عام، في 28 مايو 1907، بإغلاق معسكرات الاعتقال في المستعمرة، وذلك استجابة لانتقادات دولية بشأن الظروف الوحشية ومعدلات الوفيات المرتفعة فيها.

وكانت ناميبيا، التي كانت تعرف آنذاك باسم جنوب غرب أفريقيا، مستعمرة ألمانية من عام 1884 حتى عام 1915. وتم قمع انتفاضة سكان هيريرو وناما بوحشية خلال حرب دارت بين عامي 1904 و1908.

وحسب تقديرات المؤرخين فقد تم قتل 65 ألف من أصل 80 ألف من سكان هيريرو، وما لا يقل عن نصف عدد سكان ناما البالغ 20 ألف نسمة.

وقالت الحكومة في ناميبيا إنه سيتم إحياء يوم الذكرى سنويا باعتباره يوما لـ"الوحدة والتأمل".

ووصفت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، الإبادة الجماعية بأنها "جريمة لا تطاق، وفي الوقت نفسه هي جزء من تاريخنا الألماني".

وقالت رادوفان إن ألمانيا كان عليها مواجهة هذا التاريخ، وأضافت: "من واجبنا الاعتراف بالإبادة الجماعية وتخفيف عواقبها".