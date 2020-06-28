أمين المستشفيات الجامعية: القيادة السياسية تتحرك في أزمة كورونا وفقا لمعطيات محددة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن القيادة السياسية تتحرك في أزمة كورونا وفقًا لمعطيات واضحة ومحددة.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن اختيار محافظة القاهرة لإنشاء المستشفى الميداني للعزل بها، لأنها الأعلى في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد والأعلى في الكثافة السكانية.

وأشار إلى أنه من الوارد أن تستمر معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاعها لفترة ثم تنخفض، متابعًا أن ذلك يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و88 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 63 ألفًا و923.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 18 ألفًا و658 حالة، من ضمنهم 17 ألفًا و140 متعافيًا.