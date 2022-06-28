مسؤول روسي: أي اعتداء على شبه جزيرة القرم هو إعلان حرب قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا فعلت ذلك دولة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيؤدي هذا إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال ميدفيديف -تعليقًا على إمكانية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو- إن "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا، وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي، وستكون حربا عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى".

وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الإثنين: "حتى بدون السويد وفنلندا، فإن الناتو قريب من حدودنا".

وعن الحديث عن انضمام هذين البلدين (السويد وفنلندا) إلى الحلف، قال: "بالطبع ستكون لنا خطوات مجابهة، وسيؤدي توسع الحلف في هذه الحالة إلى زيادة مسافة حدوده البرية مع روسيا أكثر من الضعف؛ ما يتوجب علينا تعزيز حدودنا".

وتابع أن "الوضع غير النووي لبحر البلطيق سيصبح شيئا من الماضي، وسيزداد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير".

وأكد ميدفيديف: "لا أحد سيكون سعيدا بهذا، حتى مواطني البلدين المرشحين".