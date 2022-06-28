النائب محمد عبدالعزيز: مجلس أمناء الحوار الوطني يتبنى مختلف التيارات السياسية‬

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني متبني التيارات السياسية كافة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الحوار الوطني هو دليل واضح على بناء جمهورية جديدة تتقبل مختلف الأراء؛ ما يساهم فى حل مشكلات الدولة.

وتابع: "مصر مرت بعدة مراحل منذ ثورة 30 يونيو، كان أهم ملف لها هوإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية، وملف مكافحة الإرهاب، والآن نحن نشهد مرحلة الإصلاح السياسي من خلال الاهتمام بالحوار الوطني وملف حقوق الإنسان".

وفيما يخص حديثه عن سياسة مصر الدولية؛ لفت إلى ثقة الدول العربية في الرؤى المصرية وقدرتها على حل مشكلات المنطقة، معقبًا: "العالم ينظر الآن إلى مصر باعتبارها رمانة الميزان في المنطقة".

وأشار إلى دور مصر في القضية الفلسطنية وتهدئة الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة والكيان الصهيوني، مؤكدًا مساهمة الدولة في تحقيق الأمن الأوروبي من خلال مكافحتها الهجرة غير شرعية، متابعًا: "لا يوجد الآن حالة واحدة للهجرة غير الشرعية بمصر".