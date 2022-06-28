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المغرب ينفي أي اتصال مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:40 ص

نفى المغرب المعلومات التي تفيد بأنه قد أجرى اتصالا رسميا أو غير رسمي مع "جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد".

وأكدت سفارة المغرب بكييف، في بيان، أن "المغرب ينفي هذه المعلومة"، وذلك إثر أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اتصالات بين المغرب و”جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد”.

وجددت السفارة المغربية التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل المغرب ولا من قبل الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان بأنه بناء على ذلك "فلا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة للمغرب مع كيان من هذا القبيل".


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