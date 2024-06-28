مبادرات حزبية لدعم طلاب الثانوية العامة في أزمة الكهرباء

فتح مقرات حماة الوطن والمصريين الأحرار للطلاب والشعب الجمهورى يطلق مراجعات نهائية مجانية

تنوعت مبادرات الأحزاب لدعم طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، لاسيما بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائى، حيث حرص حزبا حماة الوطن والمصريين الأحرار على فتح المقرات ببعض الأمانات لمراجعات الطلاب عند فى فترات تخفيف الأحمال، فيما وفر حزب الشعب الجمهورى مراجعات نهائية مجانية لبعض المحافظات.

وفى هذا الصدد أطلقت أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن مبادرة «إيدى فى إيدك لطلابنا فى مرحلة الثانوية العامة» وذلك بفتح مقرات أمانة الحزب بجميع أحياء محافظة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وقت انقطاع الكهرباء.

كما بدأت الحملة بفتح مقر أمانة النزهة لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة بقاعة مكيفة مع توفير مشروب ساخن وعصائر لكل طالب وذلك خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى بمنازلهم.

إلى هذا أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة «إحنا معاك» والتى يتم من خلالها استقبال الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، وفى هذا الصدد قالت النائبة هانم أبو الوفا، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، والمُنتخبة عن محافظة المنيا. فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن الحزب حرص عبر أماناته بالمحافظات على دعم طلاب الثانوية العامة بوسائل مختلفة، مشيرة إلى أنها تحرص على التواجد منذ الصباح الباكر أمام اللجان المختلفة بمدينة مطاى بمحافظة المنيا لتوزيع المياه والعصائر على الطلاب.

كما أعلن حزب الحركة الوطنية فتح جميع مقرات الحزب لجميع المحافظات أمام طلاب الثانوية العامة لمراجعة المواد فى أوقات تخفيف الأحمال، مع الحرص على توفير مولدات كهرباء فى جميع المحافظات لهذا الغرض فى إطار من المساهمة المجتمعية والمشاركة فى تيسير الأمور على أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة.

من جهته، حرص حزب الشعب الجمهورى على تنظيم مراجعة مجانية «ليلة الامتحان» لطلاب الثانوية العامة فى مادة «اللغة العربية» حيث نظمت أمانة شباب الحزب بأسيوط، برئاسة البرلمانى السابق مرتضى العربى، مراجعة «ليلة الامتحان» لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، دون تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب.

وأكد السيد عبد الصبور أمين حزب الشعب الجمهورى بأسيوط، حرص الحزب على تنفيذ القوافل التعليمية لتنظيم المراجعات النهائية التى تستهدف طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن مبادرة «مع الناس» التى دشنها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

فيما أكد مرتضى العربى أمين الشباب بالمحافظة، لـ«الشروق» أن تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة يأتى فى إطار جهود الحزب فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر وأولياء الأمور لتحقيق الحياة الكريمة لهم، وحرصًا على دعم العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب من خلال نخبة من الأساتذة لعمل مراجعات نهائية مجانية فى المواد الدراسية، بما يضمن لهم تحقيق التفوق والتميز.

فى سياق توفير المقرات، أطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب عصام خليل، مبادرة تحت عنوان «إحنا معاك» لمساعدة طلاب الثانوية العامة خلال فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائى من خلال توفير مقرات الحزب للمذاكرة والمراجعة.