الوساطة الأفريقية للسودان تدعو اللجان الفنية لمناقشة «الوثيقة الدستورية»

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قالت مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية إن الوساطة الأفريقية قدمت دعوة إلى اللجان الفنية المشتركة من جانب القوى والمجلس العسكري لحضور جلسة مباحثات ستناقش الوثيقة الدستورية مساء اليوم الأحد.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية عن المصادر توقعها أن تنعقد المفاوضات المباشرة بعد غد الثلاثاء.

وأضافت الشبكة أن التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير انخرطت في اجتماع حاليا لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية.

وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

وكان الطرفان وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.