تطلعات جديدة لهيرتا برلين مع بداية الاستعدادات للموسم الجديد

يبدأ فريق هيرتا برلين الألماني، تدريباته استعدادا للموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا)، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حيث يعيش الفريق ضغوطا كبيرة من أجل تقديم أداء أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي.

وسيضخ المستثمر لارس ويندهورست مبلغ 374 مليون يورو (436 مليون دولار أمريكي) بحلول أكتوبر المقبل، في النادي الذي من المأمول أن ينافس على بطاقات التأهل للبطولات الأوروبية في المستقبل القريب، أو حتى المنافسة على الألقاب القارية.

وقال ويندهورست، الذي بدأت علاقته مع النادي من خلال شركته "تينور" العام الماضي، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من الناحية النظرية لا يوجد سبب يمنع هيرتا برلين من التتويج بالدوري الألماني، أو اللعب على مستوى عال في دوري أبطال أوروبا".

واعترف ويندهورست بأن هيرتا برلين لا يمكنه مناطحة الأندية الكبيرة مثل بايرن ميونخ، لكن ذلك يمكن أن يتغير على المدى البعيد، بفضل سياسة الالتزام التي بثها في النادي.

وتعتبر عملية تحويل هيرتا برلين، الذي يعود فوزه بالألقاب الوطنية إلى فترة الثلاثينات من القرن الماضي كما أنه لم يلعب في المنافسات الأوروبية منذ سنوات عديدة، إلى نادي كبير في المدينة بمثابة تحد كبير، مثلما اكتشف الجميع في الموسم الماضي.

وتعاقب على تدريب هيرتا برلين أربعة مدربين، ومنهم يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الألماني الذي قضى فترة قصيرة مع النادي، حيث وجد الفريق نفسه يصارع الهبوط قبل أن ينهي الموسم في المركز العاشر.

ونجح المدرب المخضرم برونو لاباديا في النهاية في إنقاذ الفريق وتحقيق التغيير بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث انتقل الفريق إلى المنطقة الآمنة في الترتيب مع تقديم كرة قدم جذابة نوعا ما.

وسيكون لدى لاباديا الآن فرصة العمل مع الفريق خلال فترة الاستعداد للموسم، الذي ينطلق في 18 سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تُفرض فيه قواعد الإغلاق في العاصمة الألمانية بسبب أزمة كورونا.

ولم يتم تجديد عقد فيداد إيبسفيتش قائد الفريق، كما رحل كل من بير سكيلبريد وسالمون كالو، مما يعني حاجة الفريق إلى لاعبين جدد، وهيكلة جديدة للفريق.

وحتى الآن لم يوقع الفريق سوى مع لوكاس توسارت القادم من فريق أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وعلى الرغم من عدم قدرة هيرتا برلين على تقديم عروض لضم النجوم الكبار، لكن أموال ويندهورست تسمح للفريق بالتوقيع مع لاعبين أصحاب إمكانيات جيدة مثل الحارس كيفن تراب والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد والسويسري ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان الإيطالي، والمرتبط بالانتقال إلى النادي.

وعزز هيرتا برلين أيضا طاقمه الإداري، مع تعيين مدافعه السابق أرني فريدريش كمدير رياضي.

وسيساعد استثمار ويندهورست النادي أيضا على تجاوز الأوقات الصعبة، حيث لا يسمح للجماهير حضور المبريات أو يسمح لعدد قليل منها بالعودة إلى المدرجات.

لكن النادي يسعى أيضا للحصول على دخل من مصدر أخر، في محاولاته للتعاقد مع راعي جديد لقميص الفريق، حيث تردد أن هيرتا وضع نصب أعينه التعاقد مع شركات امريكية كبرى مثل أمازون وتيسلا، على أمل الحصول على 20 مليون يورو في الموسم الواحد.