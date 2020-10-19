إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أصيب 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.



قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.



وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.