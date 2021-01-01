صعد أيندهوفن الهولندي للدور التمهيدي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وجاء تأهل أيندهوفن عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه التركي، بعدما تغلب عليه 5 / 1 في مباراة الذهاب، التي جرت بهولندا الأسبوع الماضي، ليفوز 7 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر أيندهوفن بالتسجيل عن طريق توني مادويكي في 37، قبل أن يضيف زميله ماركو فان خينكل الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتكفل مباي دياني بإحراز هدف جالطة سراي الوحيد في الدقيقة 84.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني للدور التمهيدي الثالث أيضا، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه نيفتشي باكو بطل أذبيجان في وقت سابق اليوم.

وتقمص جيورجيوس ماسوراس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق اليوناني الوحيد في الدقيقة 15، ليكرر أولمبياكوس انتصاره على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وبلغ شيريف تيراسبول المولدوفي الدور ذاته، إثر تغلبه 3 / 1 على ضيفه ألاشكيرت الأرميني، بعدما سبق له الفوز 1 / صفر على منافسه ذهابا.

كما تأهل لودوجوريتس رازجراد البلغاري إلى نفس الدور، بفوزه 3 / 1 على ضيفه مورا السلوفيني، مستفيدا من تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب.

ولحق كلوج الروماني بركب المتأهلين، بفضل انتصاره 2 / صفر على لينكولن ريد اميس من جبل طارق، حيث سبق للفريق الروماني الفوز 2 / 1 على ملعب خصمه في مباراة الذهاب.

وواصل يونج بويز السويسري مشواره في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.