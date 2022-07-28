أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع اللاعب الفرنسي جول كوندي قادما من فريق إشبيلية الإسباني، ليكون الصفقة الخامسة للنادي الكتالوني خلال هذا الميركاتو الصيفي.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن قيمة الصفقة حتي الآن التي من المتوقع أن تكون 50 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، وهي أكبر صفقة مبيعات في تاريخ إشبيلية حتي الآن.

ويتواجد كوندي في الوقت الحالي في مقر النادي الكتالوني من أجل اجتياز الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود الرسمية مع البلوجرانا.

وجاء كوندي إلى برشلونة بعد أن تواصل مع تشافي هيرنانديز، الذي أنهي اقتراب اللاعب الفرنسي بالفعل من ملعب ستانفورد بريدج، حيث كان تشيلسي قريبا جدا من التعاقد مع مدافع إشبيلية في وقت سابق.

من المنتظر أن يقدم كوندي برشلونة أمام الجماهير في الاول من أغسطس المقبل، على أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لليغا أمام رايو فاليكانو.