بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة روسيا - أفريقيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية-الأفريقية، وافقوا على إعلان القمة الثانية واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.



وأكد بوتين، أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.



وذكر بوتين، أن روسيا وأفريقيا أكدوا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.



وقال: "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.



وأكد بوتين، أن روسيا وأفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكماً فضلاً عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.



وقال: "الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة نوعا وكما، وتحسين هيكلها، وهناك أيضًا حديث عن التحول المستمر إلى العملات الوطنية، بما في ذلك الروبل، في التسويات المالية بشأن المعاملات التجارية".



وأوضح بوتين، أن الشركات الروسية منفتحة على نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الأفريقية.



وأكد بوتين أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني، قائلا: "بلادنا ستستمر في إمداد الأصدقاء الأفارقة بالمحاصيل، سواء على أساس تعاقدي أو بالمجان".



وأشار بوتين إلى أنه يجري إطلاق برنامج مساعدة للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل.



وقال: "بالطبع، نخطط لمساعدة شركائنا الأفارقة على تعزيز النظم الصحية الوطنية، وزيادة موثوقيتها، ومعداتها التقنية، وكفاءتها ومرونتها في مكافحة الوباء. ولهذه الغاية، هناك برنامج واسع النطاق لمساعدة البلدان الأفريقية لمكافحة العدوى حتى عام 2026 بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار روبل".