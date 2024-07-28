الملاكم الفلسطيني أبو سل يخسر أمام بطل السويد في أولمبياد باريس

خسر الملاكم الفلسطيني وسيم أبو سل نزاله الأولمبي الأوّل أمام السويدي نبيل إبراهيم، في وزن 57 كجم ضمن منافسات دور 32 في أولمبياد باريس اليوم الأحد.

وعلى وقع مؤازرة الجماهير في قاعة "نورث باريس أرينا"، دخل أبو سل (20 عاما) الحلبة مدركا في قرارة نفسه أنه يخوض النزال الأكبر في مسيرته بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وتأهل إبراهيم إلى الدور التالي باجماع آراء الحكام، بعدما سيطر على الجولات الثلاث حيث بدا الفارق واضحاً بينه ومنافسه الفلسطيني.

وتشارك البعثة الفلسطينية بثمانية رياضيين في العرس الأولمبي، باحثة عن تحقيق أول ميدالية في تاريخها.

وكانت الأضواء سلّطت على أبو سل بعدما ارتدى أثناء حفل الافتتاح غير المسبوق على نهر السين الجمعة قميصا أبيض يظهر طائرات حربية تقصف فوق أطفال يلعبون، وعلى كمها غصن زيتون وكلمة حرية.

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب لوكالة فرانس برس أن الوفد بلاده حصل على موافقة منظّمي الألعاب كي يرتدي الملاكم أبو سل القميص.

وهي المشاركة الفلسطينية الثانية في النسخة الحالية، إذ كان السباح يزن البواب دشّن (24 عاماً) دشّن حضور بلاده بخوضه غمار الدور الأول لسباق 100 م ظهرا، حيث حلّ ثالثاً في السلسلة الأولى من التصفيات والـ43 من أصل 46، باجتيازه المسافة بزمن 58.26 ثانية على مسبح "لا ديفانس ارينا"، إلاّ أنّ ذلك لم يكن كافياً لحجزه بطاقة الدور نصف النهائي.