بوتين يحذر الولايات المتحدة من أزمة صواريخ شبيهة بالحرب الباردة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أنه في حال نشرها صواريخ طويلة المدى في ألمانيا بدءا من عام 2026، فإن روسيا ستضع صواريخ مماثلة في مواقع يسهل منها قصف الغرب.

وقالت واشنطن وبرلين في بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى في ألمانيا في 2026 في إطار جهود البرهنة على التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي والدفاع عن أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت واشنطن وبرلين أن "عمليات النشر المرحلية" التي ستجريها الولايات المتحدة تأتي تجهيزا لنشر أسلحة مماثلة على المدى الأطول ستتضمن صواريخ إس.إم-6 وصواريخ كروز من طراز توماهوك وأسلحة فرط صوتية متطورة تملك مدى أطول من القدرات الحالية في أوروبا.

وفي كلمة أمام بحارة من روسيا والصين والجزائر والهند للاحتفاء بيوم البحرية الروسية في سان بطرسبرج، العاصمة السابقة للإمبراطورية الروسية، حذر بوتين الولايات المتحدة من أنها تخاطر بإشعال أزمة صواريخ على غرار الحرب الباردة بذلك التحرك.

وقال بوتين "سيبلغ زمن رحلة هذه الصواريخ نحو أهداف على أرضنا حوالي 10 دقائق، وربما يجري تزويدها في المستقبل برؤوس نووية".

وأضاف "سنتخذ إجراءات مطابقة للنشر، مع الأخذ في الحسبان أفعال الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم".

وذكر بوتين أن واشنطن تؤجج التوتر وأنها نقلت أنظمة صواريخ تايفون إلى الدنمرك والفلبين، وشبه الخطط الأمريكية بقرار حلف شمال الأطلسي نشر أنظمة إطلاق (بيرشينج 2) في غرب أوروبا في 1979.