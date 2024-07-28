فرنسا تحقق في تهديدات بقتل رياضيين إسرائيليين في الأولمبياد

قال الادعاء العام في باريس، اليوم الأحد، إن الشرطة فتحت تحقيقا في تهديدات بالقتل لثلاثة رياضيين إسرائيليين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأفاد ممثلو الادعاء بأنّ ضباط مكافحة الجرائم الإلكترونية يحققون أيضا في نشر بيانات شخصية للرياضيين على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة ويسعون إلى إزالتها، وفق وكالة رويترز.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، نظيره الفرنسي، يوم الخميس من مؤامرة محتملة مدعومة من إيران لاستهداف الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال أولمبياد باريس.

ويقول مسئولون، إن وحدات من قوات النخبة ترافق الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية من الفعاليات وإليها مضيفين أنهم يحظون بحماية على مدار الساعة طوال الأولمبياد.

ويساعد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) في التأمين.