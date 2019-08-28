حل الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفًا على إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، وطلبت من فريق الإعداد إحضار جيتار لها، ليغني لها أغاني قام بتلحينها.

ومن جانبه، رفض «حسني» في البداية، مازحًا: «صوتي مش حلو أنا مؤدي للحن، أنا مكسوف جدًا، سامحوني يا جماعة»، وقام بغناء أغنية «معاك برتاح» للفنان عمرو دياب وهي من ألحانه.

كما غنى عدة اغاني للفنان محمد حماقي من ألحانه ومنها «حالي معاك»، و«من قلبي بغني»، معقبًا: «عملنا 4 أو 5 أغاني أنا وحماقي، وعملت لشرين عبد الوهاب أغنية أعصابه ثلاجة، ولسميرة سعيد 4 أغاني، وبيجيلي إحساس مع عمرو دياب أو سميرة سعيد في الأستوديو أنا بعمل إيه مع الناس دي هنا، الناس دي ما بتهزرش في شغلها وطبعا ثقة كبيرة أنهم ياخدوا مني شغل».

وطالبت إسعاد يونس، منه إعداد وطهي وجبة من المطبخ الإيطالي الذي أشاد به في بداية الحلقة، وقام بإعداد «الباستا» الإيطالي، موضحًا أنه أجاد الطهي لأنه عاش فترة طويلة وحيدًا في ألمانيا وإيطاليا.

وتابع: «كنت لوحدي وعندي 18 سنة، وكانت أمي الله يرحمها متأثرة جدًا وأنا كمان، تعلمت الطبخ واكتشفت أن زوجتي زي بتحب الباستا وهي اللي علمتني أعملها صح، وأنا كنت بطل العالم في الأكل بفتي في أي حاجة، والرز أصعب حاجة مفيش عمار بيني وبينه بالذات التسوية الأخيرة، وممكن أعيش شهر على الباستا ومزهقش أنا ومراتي».

وأوضح أنه يحب الوشم، ووضع وشما لوالدته الراحلة على كتفه الأيسر، وآخر لأولاد شقيقته سليم وليلى، معقبًا: «الوشم زي رمز بيفكرني بالناس اللي بحبها، وحطيت وشم لأمي على كتفي الشمال، وبحضر وشم لبنتي جيدا، وهي روحي وفعلا ما حستش كلمة أمي والناس الكبيرة اللي كانت بتقول لما تخلف هتعرف غير لما خلفتها، وطبعا بحاول يكون مش ظاهر عشان الشغل».

وأشار إلى أنه تعرف على زوجته منذ 3 سنوات، وتزوجها عن حب بعد 7 أشهر فقط، وها متشابهان كثيرًا في التفكير، مضيفًا أنه يحب عائلته وأولاد شقيقته وزوجها الفنان أمير كرارة كثيرا.