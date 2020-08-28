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اختار ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، نبيل فقير جناح ريال بيتيس بديلًا لحسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون، في قائمة المنتخب الفرنسي لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وخرج عوار من القائمة بعدما أعلن ليون إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» اليوم الجمعة، ليحل فقير بديلًا له.

عوار سيضطر للبقاء معزولًا لمدة أسبوعين وبالتالي غاب عن مواجهة فريقه اليوم أمام ديجون في أولى مباريات الفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتين من العيار الثقيل في دوري الأمم الأوروبية، الأولى أمام السويد في الخامس من سبتمبر المقبل، والثانية أمام كرواتيا وصيفة العالم في الثامن من نفس الشهر.