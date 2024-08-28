أعلن مطار أيندهوفن، ثاني أكبر المطارات في هولندا، أن حركة الطيران توقفت، الأربعاء، بعد مشكلات في تقنيات المعلومات في وزارة الدفاع، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويشارك المطار منشآته مع وزارة الدفاع، إذ يستخدم جزءاً من المطار العسكري في أيندهوفن للأغراض المدنية.

وقال المطار إن العطل تسبب في إيقاف كل الرحلات الأربعاء حتى الساعة الخامسة عصراً، بالتوقيت المحلي على الأقل (1500 بتوقيت جرينتش).

وأضاف موقع المطار على الإنترنت أن ذلك تسبب في إلغاء 14 رحلة على الأقل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن كل الخدمات في هولندا التي تعتمد على شبكة الوزارة ربما تتأثر بالعطل، لكنه لم يذكر الخدمات المعتمدة عليها بسبب مخاوف على السلامة.

وأبلغت خدمات الطوارئ في البلاد أيضاً عن انقطاع على مستوى البلاد عطل نظام التحذير والاتصال العادي لديها، لكن أرقام الطوارئ الهاتفية ظلت تعمل.

ولم يتضح بعد سبب العطل، لكن مصادر في مركز معني بأمن الإنترنت في البلاد، الذي تأثر عمله أيضاً، قالت لوسائل إعلام محلية إن ليس هناك أي مؤشرات تدل على وجود هجوم إلكتروني.



