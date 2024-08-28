الحكم على أول مثير للشغب في أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي

صدر حكم على "أول مثير للشغب" اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بالسجن لمدة 53 شهرا بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقا لما أعلنه ممثلون للادعاء يوم الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إن مايكل سباركس /47 عاما/ كان "أول مثير للشغب يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021"، مستشهدين بأدلة.

وقضى القاضي تيموثي كيلي بالحكم على سباركس بالسجن لمدة 53 شهرا، بالإضافة إلى 36 شهرا من الإفراج المشروط، كما أمره بدفع غرامة قدرها ألفا دولار عن جناية الإخلال بالنظام المدني وجنح أخرى، بما في ذلك دخول مبنى محظور الدخول إليه وارتكاب سلوك مشاغب ومزعج في ذلك المبنى، وفقا لبيان ممثلي الادعاء.

وبحسب أرقام وزارة العدل الأمريكية، تم توجيه اتهامات لأكثر من 1488 فردا بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي منذ 6 يناير 2021.

وفي ذلك اليوم، اقتحم مؤيدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل عنيف مقر الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث كان من المقرر التصديق على هزيمة المرشح الجمهوري آنذاك أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

واقتحم الحشد، الذي حرضه ترامب بعد أن عقد تجمعا للترويج لمزاعم غير مدعومة بشأن تزوير الانتخابات، المبنى بعنف، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.