الداخلية توجه زيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة وتوزع الهدايا على المرضى

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفدا من ضباط وضابطات القطاع لزيارة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة؛ لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى، حيث كان في استقبالهم القائمين على إدارة المستشفى والأطقم الطبية والإدارية.

وشملت الزيارة، جولة تفقدية بأقسام المستشفى والاستقبال الخارجي لأهالي المرضى المحجوزين والمترددين على المستشفى ومعرض المنتجات اليدوية للمُتعافين، وزيارة بعض الأطفال المصابين بالغرف المخصصة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

ولاقت الزيارة، استحسان القائمين على إدارة المستشفى والمصابين وذويهم.

وأعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية؛ لما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة.