الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 شهداء و15 جرحى جراء عدوان الاحتلال في شمال الضفة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، باستشهاد 10 فلسطينيين خلال العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، لوكالة «فرانس برس»، أن «هناك 10 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين وطوباس، بالإضافة إلى حوالي 15 جريحًا.

وأشار جبريل، إلى أن شهيدين سقطا في مدينة جنين، وأربعة آخرين في قصف استهدف سيارة قرب المدينة، بينما استشهد أربعة آخرون في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس.

وأوضح أن الشهيدين في جنين تم نقلهما إلى مستشفيات المدينة، في حين تم نقل ضحايا القصف على السيارة إلى المستشفى التركي في طوباس.

وأضاف أنه تم نقل شهيدين من مخيم الفارعة إلى المستشفى التركي، وهناك شهيدان آخران داخل أحد المنازل في المخيم وهما شقيقان يبلغان من العمر 13 و17 عامًا، لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهما حتى الآن.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين التسعة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 660 شهيدا.