أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعدما فعّلت باريس وبرلين ولندن الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ورحّب روبيو، في بيان، بالإجراء الأوروبي الذي كان يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال: "في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفعّلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الخميس، عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران على "الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أبلغوا روبيو أنهم سيفعّلون آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، الخميس.