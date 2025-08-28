اعتماد 3 وحدات طب أسرة جديدة بقنا ضمن منظومة الجودة الوطنية

أعلنت مديرية الصحة بقنا اعتماد ثلاث وحدات صحية جديدة ضمن منظومة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد استيفائها معايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوحدات التي تم اعتمادها هي: مركز طب أسرة العركي بمركز فرشوط، ووحدة طب أسرة الكلالسة، ووحدة طب أسرة الشعراني بمركز قوص.

وأكد صادق أن اعتماد هذه الوحدات يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في تطبيق معايير الجودة بهدف رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وفعالة تحقق العدالة الصحية وتلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الوحدات الجديدة تقدم باقة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل: الطوارئ، التحاليل الطبية، خدمات الأسنان، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل والأطفال، بالإضافة إلى المبادرات الصحية القومية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لفريق الرعاية الأساسية بالمديرية برئاسة الدكتورة إيناس فاروق، وفريق الاعتماد، إلى جانب فرق إدارات فرشوط وقوص الصحية، مثمنًا جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.





